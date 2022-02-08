В Удмуртии в честь Дня Российской науки прошел форум молодых ученых

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 февраля прошел форум молодых ученых, посвященный Дню российской науки. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Татьяны Чураковой, в настоящее время в республике одной из главных задач является сохранение преемственности поколений и обучение детей на таком уровне, чтобы они могли поступать в вузы.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова отметила, что российская наука и наука в Удмуртии давно вышла за рамки научных организаций.

«Мы говорим сегодня о том, насколько важно участие школьников, студентов, молодых ученых в развитии науки», — подчеркнула министр.

На форуме сотрудники УдмФИЦ УрО РАН рассказали о своей плодотворной деятельности и работе с вузами республики в 2021 году, который являлся годом науки и технологий. Удалось провести десятки мероприятий и научных конференций, было выпущено много научных статей, появились новые лаборатории, помимо студентов сотрудники центра начали работать и со школьниками.

В 2021 году исследовательский центр вновь подтвердил свой высший научный статус — организации первой категории. Также Минобрнауки России и Российская академия наук внесли его в число ведущих среди организаций первой категории.

На форуме за свои достижения были награждены молодые ученые. Высокие награды республики получили главный научный сотрудник физико-технического института Александр Ульянов, старший научный сотрудник отдела интродукции и акклиматизации растений Ольга Ардашева, главный специалист отдела кадров Людмила Державина. А также почетное звание «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики» присвоили главному научному сотруднику Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства Лидии Колбиной.