В Алнашском районе пройдёт фестиваль финно-угорского народного творчества «Бай-Тэрек»

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе Удмуртии 20 и 21 июля пройдёт этнофутуристический фестиваль финно-угорского народного творчества «Бай-Тэрек» (0+).

Фестиваль пройдёт на берегу реки Тойма у деревни Байтеряково. На сцене выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы по ткачеству травами, изготовлению изделий из глины, оберегов из соломки, лаптей из лыка, традиционных кукол-оберегов. Также гости примут участие в конкурсе семейных блюд и дегустации.