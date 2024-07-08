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В Алнашском районе пройдёт фестиваль финно-угорского народного творчества «Бай-Тэрек»

09:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Алнашском районе пройдёт фестиваль финно-угорского народного творчества «Бай-Тэрек»
09:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
101
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#культура
Фото: arzik2
101
0

Мероприятие состоится у деревни Байтеряково.

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе Удмуртии 20 и 21 июля пройдёт этнофутуристический фестиваль финно-угорского народного творчества «Бай-Тэрек» (0+).

Фестиваль пройдёт на берегу реки Тойма у деревни Байтеряково. На сцене выступят творческие коллективы, пройдут мастер-классы по ткачеству травами, изготовлению изделий из глины, оберегов из соломки, лаптей из лыка, традиционных кукол-оберегов. Также гости примут участие в конкурсе семейных блюд и дегустации.

09:40, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
101
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#культура