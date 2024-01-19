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Детско-юношеский оркестр Удмуртии дал дебютный концерт

09:40, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Детско-юношеский оркестр Удмуртии дал дебютный концерт
09:40, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
393
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Фото: Региональный центр одарённых детей "ТАУ"
393
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Новый коллектив выступил в региональном центре одарённых детей «ТАУ».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось первое выступление недавно созданного детско-юношеского симфонического оркестра. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Музыканты дали концерт Региональный образовательный центр одаренных детей «ТАУ». Ребята подготовили концертную программу, которая была отточена в сводных и индивидуальных репетициях. В ходе дебютного выступления музыканты исполнили произведения Петра Чайковского и представили попурри на темы удмуртских народных песен.

Напомним, дестко-юношеский симфонический оркестр Удмуртии создали в 2023 году.

09:40, 19 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
393
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура