Детско-юношеский оркестр Удмуртии дал дебютный концерт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось первое выступление недавно созданного детско-юношеского симфонического оркестра. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Музыканты дали концерт Региональный образовательный центр одаренных детей «ТАУ». Ребята подготовили концертную программу, которая была отточена в сводных и индивидуальных репетициях. В ходе дебютного выступления музыканты исполнили произведения Петра Чайковского и представили попурри на темы удмуртских народных песен.

Напомним, дестко-юношеский симфонический оркестр Удмуртии создали в 2023 году.