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После вмешательства прокуратуры старинную водонапорную башню в Ижевске очистили от граффити

14:20, 04 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
После вмешательства прокуратуры старинную водонапорную башню в Ижевске очистили от граффити
14:20, 04 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
108
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#историческое наследие
Фото: Дмитрий Стрелков
108
0

Ведомство призвало к должному контролю за объектом культурного наследия горадминистрацию.

Ижевск. Удмуртия. Прокурором Ленинского района Ижевска приняты меры по защите объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии в четверг, 4 августа.

Прокурорская проверка показала, что администрацией Ижевска не осуществляется должный контроль за состоянием объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня, 1915 года», расположенного на улице Бородина, 4. На фасаде памятника имеются различные рисунки, надписи, сделанные аэрозольной краской. Информационная надпись на объекте культурного наследия также частично повреждена краской.

В связи с этим прокурор района внёс представление главе Ижевска. После вмешательства прокуратуры объект культурного наследия приведён в надлежащее состояние.

14:20, 04 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#историческое наследие