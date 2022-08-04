После вмешательства прокуратуры старинную водонапорную башню в Ижевске очистили от граффити

Ижевск. Удмуртия. Прокурором Ленинского района Ижевска приняты меры по защите объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии в четверг, 4 августа.

Прокурорская проверка показала, что администрацией Ижевска не осуществляется должный контроль за состоянием объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня, 1915 года», расположенного на улице Бородина, 4. На фасаде памятника имеются различные рисунки, надписи, сделанные аэрозольной краской. Информационная надпись на объекте культурного наследия также частично повреждена краской.

В связи с этим прокурор района внёс представление главе Ижевска. После вмешательства прокуратуры объект культурного наследия приведён в надлежащее состояние.