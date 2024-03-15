В Ижевске изготовили шпиль для Главного корпуса оружейного завода

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии изготовили шпиль в виде триумфальной колонны для установки на главном корпусе Ижевского оружейного завода взамен той, что сгорела в 2018 году. Премьер-министру республики Ярославу Семёнову готовую колонну презентовал председатель регионального отделения Союза реставраторов России, Заслуженный строитель Удмуртии Дмитрий Шабалин.

Он напомнил, что в рамках проведения противоаварийных консервационных работ на здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, были предусмотрены работы по восстановлению шпиля.

«Монтаж кровли недопустим без установки этой колонны. Она выполнена по проектному решению организации из Ростова, прошла экспертизу. Внешний облик будет полностью соответствовать прежнему облику — именно в том цвете и той форме. По весу она соответствует старой колонне. Но если прежняя колонна внутри была деревянной, то новая выполнена из металлоконструкций. Предусматривается молниезащита», — рассказал архитектор-реставратор.

Он подчеркнул, что шпиль станет постоянным, он не подлежит последующей переделке и полностью соответствует замыслу автора — архитектора Семёна Дудина. Навершие колонны решили сделать из фибробетона.

Что же будет венчать колонну — двуглавый орёл или государственный флаг — это решит проект реставрации, который разработают на весь комплекс. На самой «Башне Ижмаша» основные работы, связанные с укреплением кирпичных конструкций, по усилению их несущей способности, пока проводить невозможно из-за минусовой температуры. Пока что ведутся подготовительные работы.

«Ориентировочно после 15 апреля все работы активизируются и ко Дню города будет стоять колонна, будут отреставрированы барельефы у её основания — войсковая арматура. Также в составе работ — удаление растительности, покрытие выступающих частей кровельной жестью», — заверил Дмитрий Шабалин.

В свою очередь Ярослав Семёнов отметил, что предыдущий подрядчик в силу разных причин со своими обязательствами не справился, а коллектив Дмитрия Шабалина предложил «и лучшее решение, и глубже погрузились в историю проектирования и создания». Контракт составил 9 млн 700 тыс. рублей

«На изготовление ушёл всего месяц, но параллельно с этим очень большие работы провели на самом здании, чтобы проложить временные сети, проложить «подушку» и для того, чтобы укрепить конструкции, которые будут нести колонну», — подчеркнул премьер-министр Удмуртии.

Он также напомнил, что реставрация всего здания будет зависеть от поиска функционального наполнения здания. В декабре 2023 года горожанам как раз были презентованы итоги мастерских по работе с наследием исторического здания.