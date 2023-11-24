Жителям Ижевска покажут итоги мастерских по работе с культурным наследием Ижевского завода

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают на презентацию итогов мастерских по работе с культурным наследием Ижевского оружейного завода. Как сообщает Центр территориального развития Удмуртии, она пройдёт в четверг, 30 ноября, с 18:30 до 20:30 в здании администрации Ижевска, в зале заседаний на 3 этаже.

На презентации специалисты Центра расскажут о том, что происходит с Главным корпусом сейчас и что планируется сделать в будущем, а также представят проекты, созданные горожанами во время проведения мастерских по работе с культурным наследием, прошедших в конце октября.

Тогда участники мастерских под руководством приглашенных кураторов проработали три направления: концепцию постоянной экспозиции музея Ижевского завода; стратегию социокультурной активации прилегающих территорий; айдентику проекта по ревитализации объекта.

На презентации они поделятся своими идеями и предложениями по работе с нематериальным наследием Главного корпуса.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

Напомним, в октябре стало известно, что на здании Ижевского оружейного завода разрешили проводить противоаварийные работы.