Жителям Ижевска презентовали итоги мастерских по работе с наследием «Башни Ижмаша»

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска презентовали итоги работы Мастерских по работе с культурным наследием, посвящённых будущему главного корпуса Ижевского оружейного завода. Результаты работы представил советник главы Удмуртии, директор республиканского Центра территориального развития Вячеслав Правдзинский в большом зале администрации Ижевска. Он напомнил, что следующий этап работы — составление эскизного проекта и проектно-сметной документации.

«Всё это должно пройти экспертизу. Объект сложный. Во-первых, тем, что он очень большой — 21 тысяча квадратных метров. Кроме того, это объект культурного наследия, и все телодвижения должны проходить многократную и очень подробную федеральную экспертизу», — напомнил Правдзинский.

Он напомнил, что на все работы по восстановлению здания необходимо примерно 4 млрд рублей. На создание ПСЗ и эскизного проекта — примерно 80 млн рублей; только эскизного проекта — 10-15 млн рублей. Сейчас Удмуртия находится на этапе подготовки документов, чтобы заявиться в федеральную адресную инвестиционную программу.

На текущий момент последняя «активность» на многострадальном памятнике архитектуры — получение разрешения на проведение противоаварийных работ. В июне 2023 года прошла стратегическая сессия, посвящённая культурной функции главного корпуса в историческом ландшафте. После этого и было решено провести работу мастерских по трём направлениям: проектирование музейной экспозиции, событийная функция, визуальная коммуникация.

Первая мастерская — «Концепция постоянной экспозиции музея Ижевского завода» под кураторством Александра Юминова. При формировании музейной экспозиции и отборе экспонатов предлагается использовать коллекцию «рекордов» — уникальных явлений, свойственных Удмуртии или связанных с различными технологиями: техническими, культурными, социальными.

Вторая мастерская — «Стратегия социокультурной активации прилегающих к заводу территорий» под кураторством Александра Савичева, имеющего подобный опыт в его родной Сысерти. Цель этой активации заключалась в привлечении внимания к важности и необходимости сохранения и реконструкции Главного корпуса как символа Ижевска с помощью мероприятий. Основная социальная задача — ментально открыть здание для людей во время проведения реставрации и реконструкции здания.

Третья мастерская — «Система визуальной коммуникации смыслового пространства Ижевского завода» под кураторством москвича Мити Осадчука. Здесь участники создали несколько вариантов айдентики, связанных с историческим зданием.

«Это не финальный проект. Всё будем обсуждать и уточнять. <…> Мы хотим сделать один из самых интересных музеев России и мира», — резюмировал Вячеслав Правдзинский.

Напомним, что ознакомиться со всеми проектными материалами, текущими новостями и оставить обратную связь можно на официальной странице ЦТР УР, посвящённой восстановлению Главного корпуса Ижевского оружейного завода.