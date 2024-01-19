Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска прокомментировали ремонтные работы на фасаде «сталинки» напротив стадиона «Динамо». Как сообщила пресс-служба муниципалитета, 18 января в рамках 1-го этапа капремонта фасада дома №200 по улице Пушкинской начался демонтаж балконных конструкций.

«В ходе ремонта будут отлиты на производстве декоративные элементы балконных конструкций и смонтированы на фасад здания. 2-й этап капитального ремонта (штукатурка, покраска) начнётся в строительный сезон 2024 года. Капитальный ремонт фасада планируется завершить до конца 2024 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ответственная за авторский надзор архитектор Нина Степанюк рассказала «Сусанину» подробности проводимых работ.