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В администрации Ижевска прокомментировали ремонтные работы на фасаде «сталинки» 

13:35, 19 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В администрации Ижевска прокомментировали ремонтные работы на фасаде «сталинки» 
13:35, 19 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
66
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#реставрация\n#историческое наследие\n#архитектура
Фото: ИА "Сусанин"
66
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Капремонт всего фасада планируют завершить до конца 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска прокомментировали ремонтные работы на фасаде «сталинки» напротив стадиона «Динамо». Как сообщила пресс-служба муниципалитета, 18 января в рамках 1-го этапа капремонта фасада дома №200 по улице Пушкинской начался демонтаж балконных конструкций. 

«В ходе ремонта будут отлиты на производстве декоративные элементы балконных конструкций и смонтированы на фасад здания. 2-й этап капитального ремонта (штукатурка, покраска) начнётся в строительный сезон 2024 года. Капитальный ремонт фасада планируется завершить до конца 2024 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ответственная за авторский надзор архитектор Нина Степанюк рассказала «Сусанину» подробности проводимых работ

13:35, 19 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реставрация\n#историческое наследие\n#архитектура