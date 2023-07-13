Историческое здание пивоваренного завода Бодалёва в Ижевске выставят на торги

Ижевск. Удмуртия. Здание бывшего пивоваренного завода купца Бодалёва в Ижевске планируют продать на аукционе. Стартовая цена объекта на торгах составит 29,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДОМ.РФ».

Корпус бывшего пивомедоваренного завода, принадлежавший купцу И. И. Бодалёву, является объектом культурного наследия регионального значения. Он расположен в центре города, на берегу ижевского пруда, и является неотъемлемой частью пейзажа набережной.

Здание площадью 3,9 тыс. квадратных метров предлагается инвесторам с целью административно-делового или коммерческого использования. Продажа осуществляется при условии, что победитель торгов обязуется провести работы по сохранению объекта «Пивоваренный завод, 1882-1889 гг.», а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Аукцион намечен на 18 августа.

Напомним, ранее в здании Бодалёвской пивоварни планировали открыть молодежный научно-технологический центр при Удмуртском федеральном исследовательском центре УрО РАН.