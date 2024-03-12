Ещё один старинный деревянный дом снесли в центре Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снесли ещё один старинный деревянный дом. Об этом «Сусанину» рассказал историк Владимир Маратканов.

Двухэтажный дом находился по адресу улица Вадима Сивкова, 190 — с южной стороны от здания республиканской прокуратуры. Он не был объектом культурного наследия, но соседствовал с ними — напротив реставрируется полукаменное купеческое здание, бывший военкомат. По соседству расположены учреждения в двух бывших казённых домах Ижевского завода.

Утраченный дом был известен горожанам и любителям старины резными наличниками с изображением якорей. По словам историка Ижевска, это являлось символом того, что в доме проживал мастеровой, занимавшийся якорным производством, которым в прежние времена славились Камские заводы.

Владимир Маратканов также рассказал, что 80 лет в этом доме прожили Невидицыны, коренные жители Ижевска. А соседствующая пятиэтажка (ул. Красноармейская, 175) располагается на месте бывшего огорода снесённого деревянного дома, потому как хозяйство изначально здесь было большое.

Хотя снесённый дом и не являлся историческим памятником, с его утратой исторический центр Ижевска заметно обеднел на «штучные» объекты дореволюционного деревянного зодчества.

Так здание выглядело прежде. (Фото Юрия Абашева, 2012 год)