Все желающие могут пожертвовать средства на восстановление Петропавловской колокольни в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В сети работает сайт, посвящённый восстановлению Петропавловской колокольни в Сарапуле. Напомним, начать восстановление архитектурного шедевра планируют в 2024 году.

В дореволюционной уездной столице постройка была архитектурной доминантой — высота по кресту составляла 72 метра. История создания колокольни начинается с того, что в 1802 году была освящена Покровская церковь, основные средства на постройку которой направил сарапульский купец III гильдии Степан Иванович Вечтомов.

В связи с тем, что западный алтарь Покровской церкви упирался в засыпанное русло речки Вонявки и почвы не позволяли строительство массивной колокольни, было принято решение о строительстве отдельного здания колокольни по красной линии улицы Биржевой — Большая Покровская улица (ныне улица Труда).

По словам историка-краеведа Виктора Ерастова, строительство каменной колокольни высотой 58 метров начали пленные французы в 1813 году. В 1822 году при Покровской церкви опять же на пожертвования Стефана Вечтомова была построена каменная колокольня. На первом ярусе «усердием прихожан» был устроен храм, освящённый в честь святых апостолов Петра и Павла — Петропавловская церковь — в 1882 году.

В 1902 году храм и колокольню отремонтировали на средства сарапульского купца Николая Васильевича Смагина и его жены Анны Васильевны, и в том же 1902 году верх колокольни был перестроен по проекту пермского архитектора А. Б. Турчевича-Глумова. По краям башенок были установлены скульптуры ангелов. В 1904 году вместо ротонды наверху был сооружён перекрытый куполом четвёртый ярус.

В 1905 году к основному зданию колокольни с запада по проекту И. А. Чарушина возвели трапезный храм, в котором были освящены два престола: в честь Серафима Саровского и в память о Сретении Господнем. Тогда же колокольня достигла максимальной высоты в 72 метра. Здание было примечательно ещё и тем, что на втором ярусе гремел крупнейший на территории современной Удмуртии колокол; масса его по разным данным равнялась от 600 до 650 пудов (около 10 тонн).

В начале 1930-х Петропавловскую колокольню, как и соседствующую Покровскую церковь, закрыли по распоряжению Удмуртского облисполкома. Ярусы колокольни разобрали, а оставшиеся пространства переоборудовали в хлебопекарню. В разорённом здании до сих пор на стенах и остатках потолочных перекрытий можно увидеть фрагменты фресок.

Варианты того, как можно помочь в восстановлении колокольни, доступны по ссылке.

Фото современного состояния здания (tehne.com, из архива М. Курочкина).