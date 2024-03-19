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На главном корпусе Ижевского оружейного завода начались работы по восстановлению курантов

17:00, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На главном корпусе Ижевского оружейного завода начались работы по восстановлению курантов
17:00, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Ижевск\n#историческое наследие\n#Ижевский оружейный завод
Фото: udmurt.ru
44
0

Башню вместе с экспертами осмотрел премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов осмотрел главный корпус Ижевского оружейного завода и обсудил с представителями подрядной организации, проводящей на объекте противоаварийные работы, план восстановления старинного часового механизма, сохранившегося в здании с XIX века. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Напомним, на аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что ему поступило предложение о восстановлении часов. Руководитель региона заявил о готовности рассмотреть этот вопрос с точки зрения ресурсов.

В ходе осмотра сооружения комиссия пришла к выводу, что в первую очередь необходимо провести гидроизоляцию отсека, где расположен часовой механизм. К проверке работоспособности устройства, а также его восстановлению привлекли Александра Болтина, который много лет занимался ремонтом и обслуживанием часового хозяйства завода «Ижмаш».

«Часы дерябинской башни сегодня нуждаются в уходе и ремонте. Часовой механизм, к счастью, от пожара не пострадал. Там нужно будет провести ревизию, механизм промыть, заменить масло, установить на прежние места девять колоколов и отрегулировать их мелодию. И я надеюсь, что всё будет успешно, и колокольный звон будет радовать гостей и жителей нашей столицы», — отметил «часовщик».

Как отметил архитектор-реставратор Дмитрий Шабалин, до установки колоколов и колонны на вершине башни необходимо провести усиление несущей способности конструкции башни. Для этого требуется заменить разрушенные кирпичи башенной кладки и укрепить простенки-колонны путём интеграции винтовых анкеров из нержавеющей стали.

17:00, 19 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Ижевск\n#историческое наследие\n#Ижевский оружейный завод