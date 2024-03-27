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Кировские эксперты помогут во включении двух старинных построек в Удмуртии в госреестр памятников истории

14:25, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Кировские эксперты помогут во включении двух старинных построек в Удмуртии в госреестр памятников истории
14:25, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
135
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#Увинский район\n#Балезинский район\n#историческое наследие\n#архитектура
Фото: ИА "Сусанин"
135
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Речь идёт о зданиях в сёлах Новый Мултан и Балезино.

Киров. Между Агентством по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии и Научно-производственным центром по охране объектов культурного наследия Кировской области достигнуто соглашение об оказании услуг по проведению историко-архивных исследований. Об этом сообщается в соцсетях НПЦ.

Кроме упомянутых исследований, также будут проведены научные и библиографические исследования и подготовка документации для включения выявленных ОКН в Удмуртии в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Речь идёт о двух зданиях — «Волостное правление» в селе Новый Мултан Увинского района и «Здание бывшего Волостного правления» в селе Балезино.

Сотрудники НПЦ по охране ОКН Кировской области готовятся к командировке в республику Удмуртия.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что здание в Увинском районе приведут в соответствующий вид по требованию суда.

14:25, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
135
0
#Увинский район\n#Балезинский район\n#историческое наследие\n#архитектура