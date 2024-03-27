Кировские эксперты помогут во включении двух старинных построек в Удмуртии в госреестр памятников истории

Киров. Между Агентством по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии и Научно-производственным центром по охране объектов культурного наследия Кировской области достигнуто соглашение об оказании услуг по проведению историко-архивных исследований. Об этом сообщается в соцсетях НПЦ.

Кроме упомянутых исследований, также будут проведены научные и библиографические исследования и подготовка документации для включения выявленных ОКН в Удмуртии в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Речь идёт о двух зданиях — «Волостное правление» в селе Новый Мултан Увинского района и «Здание бывшего Волостного правления» в селе Балезино.

Сотрудники НПЦ по охране ОКН Кировской области готовятся к командировке в республику Удмуртия.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что здание в Увинском районе приведут в соответствующий вид по требованию суда.