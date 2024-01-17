Здание старинной водонапорной башни решили продать в Сарапуле за 150 млн рублей

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле решили продать здание старинной водонапорной башни на улице Оползина, 1. На сайте «Авито» выставили лот из здания площадью в 1 200 квадратных метров и земельного участка в 6 606 кв. метров.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Здание построили в 1910 году в стиле модерн с элементами неоготики. Возвели водонасосную башню из-за острой потребности столицы уезда в водоснабжении. По заказу Павла Башенина русский архитектор Павел Трубников, участвовавший в реставрации храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве, изготовил проект. Механическое оснащение станции выполняла крупная московская фирма «Общество механических заводов братьев Бромлей».

Одновременно с насосной станцией в городе появился новый чугунный водопровод, колонки и пожарные гидранты на улицах.

По прямому назначению станция работала до середины 1980-х годов, затем в нём располагалась Школа юных моряков. После реставрации в ней находится ресторанно-гостиничный комплекс «Старая башня».

Продавец оценил здание с участком в 150 000 000 рублей (125 000 за кв. метр).

Также отметим, что смена собственника здания никак не влияет на статус ОКН. В случае успешной продажи новый владелец здания также будет обязан исполнять все обязательства по сохранению и содержанию объекта, как того требует федеральное законодательство.