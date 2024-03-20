Подробности судьбы разрушения старинной «Дачи оружейника Петрова» рассказали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Подробности печальной судьбы разрушения старинной «Дачи оружейника И. Ф. Петрова» рассказали в Ижевске. Руководитель Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии Ирина Савина на совместном заседании Коллегии и Общественного совета при госоргане дала справку по состоянию уникальной для города постройки.

«В октябре 2023 года мы включили здание в реестр объектов культурного наследия на основании акта государственной историко-культурной экспертизы. На тот период мы очень долго искали собственника этого объекта. Потому что в ЕГРН и органах БТИ сведения отсутствовали. Но потом, благодаря помощи прокуратуры Ленинского района, нам удалось выяснить, что этот объект числится на балансе опытного завода «ВЭМ». Кроме этого, нашлось решение арбитражного суда о том, что это имущество социально-бытового назначения должно было остаться в собственности Российской Федерации. И что на балансе опытного завода «ВЭМ» не должно было быть этого объекта. Когда мы несколько раз переговаривались с представителями завода, они нам неоднократно отвечали: "Вы можете хоть что делать с нами, но у нас есть такое решение суда, которое... в общем-то, вам не понравится"», — рассказала Ирина Дмитриевна.

В итоге прокуратура Ленинского района по просьбе Агентства направила представление в Росимущество, чтобы ведомство взяло объект в федеральную собственность. В октябре 2023 года так и сделали.

«С учётом того, что вот эта полуротонда накренилась ещё в августе 2023 года благодаря сильным ветрам и ветхости, мы попытались найти какую-то благотворительную помощь для того, чтобы провести противоаварийные работы. Нам это, к сожалению, не удалось. И в декабре 2023 года ротонда обвалилась под тяжестью снеговой нагрузки», — отметила руководитель Агентства.

Она подчеркнула, что охранное обязательство Росимуществу оформлено. Противоаварийные работы они должны были сделать до 15 марта 2024 года. В итоге Агентство назначило проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

«Понимаю, что кроме формальной реакции, необходимо всё-таки помочь Росимуществу провести какие-то противоаварийные работы на объекте. Как правило, ведомство обычно либо находит владельца, которому передают на баланс, либо выставляют объект на продажу», — подчеркнула Ирина Савина.

Присутствовавшая на заседании вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина предложила в текущем моменте провести совещание с администрацией Ижевска; замглавы города Наталья Гвоздкова также согласилась с этим предложением.