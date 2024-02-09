Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Два древних места моления удмуртов внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия

08:30, 09 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Два древних места моления удмуртов внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия
08:30, 09 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
327
0
#Удмуртия\n#Шарканский район\n#историческое наследие\n#культурное наследие
Фото: АОКН УР
327
0

Гора и капище расположены в Шарканском районе Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Новые объекты в Удмуртии включили в Перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщает Агентство по государственной охране ОКН УР.

Ими стали достопримечательное место «Священная гора шарканских удмуртов «Пислеговский Каргурезь» (Шарканский район) и достопримечательное место «Общественное капище «Ӟозо» шарканских удмуртов» (Шарканский район);

«Пислеговский Каргурезь» известен многим в качестве природной достопримечательности Удмуртии. Однако именно здесь в XIX-XX веках на вершине высокой горы проводились ежегодные моления удмуртов ближайшей округи (деревни Пислегово, Кион-Липето, Кыква, Бадярвыр, Большой Билиб и Малый Билиб). У подножия Каргурези рядом с родником некогда располагалась площадка большого общественного моления «Бадӟым ошмес» (Великий родник).

«Общественное капище «Ӟозо» находится в одном из живописнейших уголков Шарканского района — водораздел рек Шегъянки и Шарканки — на пересечении старинных дорог, проложенных по гребню этой рельефной цепи «горных» вершин. По свидетельству дореволюционного исследователя Г. Е. Верещагина, возникновение капища «Ӟозо» (удм. «сверчок») связано с экстраординарным событием — нашествием несметного количества насекомых, которое удалось остановить лишь после проведения жертвоприношения на вершине самой высокой горы. В память об этом событии здесь стали проводиться ежегодные моления, на которые съезжались удмурты ближайшей округи.

08:30, 09 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
327
0
#Удмуртия\n#Шарканский район\n#историческое наследие\n#культурное наследие