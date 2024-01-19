На улице Пушкинской в Ижевске начали реставрировать ещё одну «сталинку»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась реставрация многоквартирного дома по адресу улица Пушкинская, 200. Об этом «Сусанину» в пятницу, 19 февраля, рассказала член правления Союза архитекторов Удмуртии Нина Степанюк, ответственная за авторский надзор.

«4 декабря был подписан договор о ремонте фасада. Деньги выделил КОМОССТРОЙ, ремонтными работами занимается ООО «Адат» — компания, которая имеет лицензию на реставрационные работы. Именно они провели реставрацию соседнего дома №198», — сообщила собеседница «Сусанина».

Она пояснила, что сейчас будут менять разрушающиеся балконы и проводить «сухие» процессы. Когда потеплеет, предположительно с апреля, строители примутся за «мокрые» процессы.

Пока что контракт с компанией «Адат» подписан на ремонт балконов и декоративных элементов фасада. По словам Нины Степанюк, подрядчиком отлиты уже почти 80% таких элементов.