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Уголовное дело по факту сноса старинного дома на улице Красной прекратили в Ижевске

15:15, 20 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Уголовное дело по факту сноса старинного дома на улице Красной прекратили в Ижевске
15:15, 20 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#архитектура\n#памятники архитектуры
Фото: ИА "Сусанин"
152
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Теперь на этой улице остался лишь один полукаменный купеческий дом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прекратили уголовное дело по факту сноса старинного дома на улице Красной. Об этом сообщили «Сусанину» в Следственном Управлении СК России по Удмуртии.

Напомним, в сентябре 2023 года Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву сообщить обо всех проверочных мероприятиях и результатах по поводу информации о сносе «купеческих домов» №119 и №125 по улице Красной.

Не смотря на проводимую проверку, в начале октября собственница 125-го дома постройку снесла.

«С учётом собранных по уголовному делу доказательств, в том числе выводов проведённой судебной экспертизы, принято решение о прекращении уголовного дела», — сообщила пресс-служба СУ СКР РФ по УР в соцсетях.

Последний полукаменный дом, стоящий на перекрёстке улиц Красной и Пастухова, — «Дом торговца Харина» (ул. Красная, 119) пока продолжает крепко стоять. На его первом этаже располагается «Не школа барабанов», а на втором — школа музыки «Соседи сверху». Это здание является последним подобным полукаменным купеческим зданием в квартале.

15:15, 20 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#историческое наследие\n#архитектура\n#памятники архитектуры