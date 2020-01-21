Создатель проекта «Открытка из Ижевска» объявил о его завершении

За время жизни проекта было отправлено более 10 тысяч открыток.

Ижевск. Удмуртия. Проект «Открытка из Ижевска» закрылся. Об этом сообщил его автор Олег Вылегжанин на своей странице в Facebook.

«Мы закрываем наш тёплый, ламповый и горячо любимый проект. В 2020 году уже не будет новых сетов открыток про наш Ижевск, нарисованных горожанами и теми, кто по-своему любит наш город. Не будет акций, на которых мы с удовольствием бесплатно раздавали наши открытки и давали возможность тут же их отправить друзьям и знакомым по всему миру, чтобы рассказать о том, как и чем мы живём в Ижевске», - написал Олег Вылегжанин.

По его словам, к пятилетию проекта планируется издать каталог всех выпущенных коллекций. Сайт «Открытки» останется доступен. Все желающие смогут посмотреть на экземпляры, созданные за пять лет.