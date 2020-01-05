Это космо: где отдохнуть в Ижевске 6 января

Мероприятия пройдут во всех районах города.

Ижевск. Удмуртия. «Удмуртия – это космо» и подтверждение этому горожане увидят во премя праздничной программы 6 января на Центральной площади Ижевска. Также множество мероприятий ждут жителей города во всех районах.

В 12:00 в парке Кирова стартует фестиваль «КосмоЛёд». Самый большой бесплатный каток в Удмуртии превратится в настоящий скоростной трек. Самое время готовить санки, наряжать пилотов и побеждать на ледовой арене.

С 12:00 в сквере оружейника Драгунова, Рябиновом сквере, сквере молодоженов, на Крымской аллее и парке Космонавтов начнутся развлекательные представления.

На Центральной площади города продолжится Новогодняя ярмарка, а с 19:00 стартует программа «Удмуртия – это космо». В этот вечер там будет царить космическая атмосфера, за неё отвечает SYSTEMDO (г. Москва) - N1 Кибер DJ России. Футуристический образ DJ создают эксклюзивные эквалайзерные, световые и лазерные элементы.

EXCLUSIVE: Выступление с использованием 46 дюймовой прозрачной сенсорной панели. Зрители увидят в деле уникальное оборудование, позволяющее демонстрировать публике каждое движение мультитач-диджея на огромном прозрачном экране.