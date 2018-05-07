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17 учреждений культуры и 24 работника из Удмуртии получат гранты от Минкультуры России

13:20, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
13:20, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
387
0
#культура\n#Ижевск\n#награды\n#Удмуртия\n#гранты\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
387
0

Всего на получение грантов от республики было подано 50 заявок.

Ижевск. Удмуртия. 17 учреждений культуры и 24 работника из Удмуртии получат гранты от Минкультуры России. Всего на получение вознаграждения было подано 50 заявок, сообщил на своей странице Вконтакте министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Речь идет о 9 культурно-досуговых учреждениях республики и 11 их работников. В список также попали 6 библиотек и 10 работников библиотек, один музей и один работник музея, а также дом ремесел и работник дома ремесел.

Также отмечается, что в 2018 году размер иного межбюджетного трансферта для сельских учреждений культуры Удмуртии составил 1,7 млн рублей, а для работников сельских учреждений культуры – 1,2 млн. рублей.

13:20, 07 мая, 2018
Георгий Поветкин
387
0
#культура\n#Ижевск\n#награды\n#Удмуртия\n#гранты\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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