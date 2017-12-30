Школьница из Ижевска разработала аудиогид для международного проекта izi.TRAVEL

Гид включает в себя 22 объекта.

Ижевск. Удмуртия. Ученица 7 класса одного из ижевских лицеев Мария Шуткина стала автором аудиогида по Ижевску на двух языках. За поддержкой она обратилась к правительству Удмуртии.

Как сообщается, Мария Шуткина в рамках разработки школьного проекта по созданию путеводителя по Ижевску создала и предложила свои аудиогиды для izi.TRAVEL - международного проекта, объединяющего создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников. Аудиогид по Ижевску на русском и английском языках, является компонентом глобального сервиса и включает в себя описание достопримечательностей Ижевска и его окрестностей - всего 22 объекта.

Школьница написала письмо о поддержке проекта в правительство региона. В ответ первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин встретился с девушкой и поучаствовал в тестовой экскурсии.

«Мне кажется очень правильным сам характер подачи информации на сервисе - через душевные рассказы людей о дорогих им и потому заслуживающих внимания многих местах. Рассказанные Марией истории «Моя малая Родина Костина Мельница», «Поэты Удмуртии», «Спортивная слава Ижевска», зарисовки о школе, где она учится, - доступны миллионам и вдохновляют многих на более глубокое знакомство с историей и современностью своей страны как части большого мира, - прокомментировал Александр Свинин. - Обязательно будем поддерживать Марию и тех, кто последует её примеру и расскажет новые истории о нашем крае».

В планах Марии расширить путеводитель новыми маршрутами, достопримечательностями и переводом на другие языки. Ознакомиться с ним уже можно на сайте.