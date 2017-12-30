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      Школьница из Ижевска разработала аудиогид для международного проекта izi.TRAVEL

      17:26, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      17:26, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      264
      0
      #дети\n#Ижевск\n#проект\n#школьники
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      264
      0

      Гид включает в себя 22 объекта.

      Ижевск. Удмуртия. Ученица 7 класса одного из ижевских лицеев Мария Шуткина стала автором аудиогида по Ижевску на двух языках. За поддержкой она обратилась к правительству Удмуртии.

      Как сообщается, Мария Шуткина в рамках разработки школьного проекта по созданию путеводителя по Ижевску создала и предложила свои аудиогиды для  izi.TRAVEL - международного проекта, объединяющего создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников. Аудиогид по Ижевску на русском и английском языках, является компонентом глобального сервиса и включает в себя описание достопримечательностей Ижевска и его окрестностей - всего 22 объекта.

      Школьница написала письмо о поддержке проекта в правительство региона. В ответ первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин встретился с девушкой и поучаствовал в тестовой экскурсии.

      «Мне кажется очень правильным сам характер подачи информации на сервисе - через душевные рассказы людей о дорогих им и потому заслуживающих внимания многих местах. Рассказанные Марией истории «Моя малая Родина Костина Мельница», «Поэты Удмуртии», «Спортивная слава Ижевска», зарисовки о школе, где она учится, - доступны миллионам и вдохновляют многих на более глубокое знакомство с историей и современностью своей страны как части большого мира, - прокомментировал Александр Свинин. - Обязательно будем поддерживать Марию и тех, кто последует её примеру и расскажет новые истории о нашем крае».

      В планах Марии расширить путеводитель новыми маршрутами, достопримечательностями и переводом на другие языки. Ознакомиться с ним уже можно на сайте.

      17:26, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      264
      0
      #дети\n#Ижевск\n#проект\n#школьники

       

       

       

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