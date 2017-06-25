Сабантуй в Ижевске пройдет 9 июля

Празднования развернутся на территории спорткомплекса Чекерил.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный праздник татарского и башкирского народа Сабантуй снова пройдет в Ижевске. В 2017 году мероприятие состоится 9 июля, на территории спортивного комплекса Чекерил, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Сабантуй соберет в себе множество разных состязаний: схватку силачей; бои на бревне с мешками, набитых травой; бег с яйцом в ложке; лазанье на столб и многое другое.

«Главные состязания Сабантуя - выявление самого сильного человека праздника в национальной борьбе «Корэш» и самого быстрого наездника в конно-спортивном состязании. По традиции, победитель национальной борьбы «Корэш» получит главный приз - барана. Третий год во время праздника пройдут конные скачки. А гости мероприятия смогут отведать национальные татарские блюда», - говорится в сообщении.

Программа праздника:

- 9:00-11:00 - встреча гостей «Сабантуйга рәхим итегез!» («Добро пожаловать на Сабантуй!»);

- 10:00-16:00 - выставка-продажа «Ярминкэ»;

- 11:00-11:40 - торжественное открытие национального праздника «Сабантуй-2017»;

- 11:40-13:00 - конные скачки, награждение победителей;

- 12:00-16:30 - праздничный концерт с участием мастеров искусств Удмуртской Республики и Сабинского района Республики Татарстан;

- 12:00-15:30 - открытый микрофон, игры, конкурсы для всех желающих на сцене «Янарыш»;

- 12:00-16:30 - национальная борьба «Корэш». Работа Площадки «Батырлар-алга!»: лазанье на столб, бой мешками, бег с ведрами, бой горшков, бег с яйцом, перетягивание каната, армспорт и другое;

- 16:30 - награждение победителей главных батыров праздника «Сабантуй-2017».

Добраться на праздник можно будет на автобусе №53.