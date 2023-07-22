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Более 40 тонн репчатого лука из Узбекистана завезли в Удмуртию в июле

11:23, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Более 40 тонн репчатого лука из Узбекистана завезли в Удмуртию в июле
11:23, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
366
0
#Удмуртия\n#продукты\n#Узбекистан\n#бизнес
Фото: unsplash.com (Goh Rhy Yan)
366
0

Лабораторные исследования показали, что в товаре нет вредных карантинных организмов.

Ижевск. Удмуртия. В июле в Удмуртию ввезли 40,99 тонны свежего репчатого лука из Узбекистана на продажу. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Сотрудники управления Россельхознадзора отобрали пробы товара и осмотрели товаросопроводительные документы. Лабораторный анализ проб лука провели в Удмуртском филиале федерального центра охраны здоровья животных. Исследования не показали в продукции карантинных вредных организмов, а из некарантинных объектов был выявлен луковичный клещ Rhizoglyphus echinopus F.et R.

В результате на продукцию оформили акты карантинного фитосанитарного контроля, которые позволяют выставлять ее на продажу.

Отмечается, что это была одна из первых партий овощей, которые ввезли в Удмуртию из Узбекистана в 2023 году.  

11:23, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
366
0
#Удмуртия\n#продукты\n#Узбекистан\n#бизнес