Более 40 тонн репчатого лука из Узбекистана завезли в Удмуртию в июле

Ижевск. Удмуртия. В июле в Удмуртию ввезли 40,99 тонны свежего репчатого лука из Узбекистана на продажу. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Сотрудники управления Россельхознадзора отобрали пробы товара и осмотрели товаросопроводительные документы. Лабораторный анализ проб лука провели в Удмуртском филиале федерального центра охраны здоровья животных. Исследования не показали в продукции карантинных вредных организмов, а из некарантинных объектов был выявлен луковичный клещ Rhizoglyphus echinopus F.et R.

В результате на продукцию оформили акты карантинного фитосанитарного контроля, которые позволяют выставлять ее на продажу.

Отмечается, что это была одна из первых партий овощей, которые ввезли в Удмуртию из Узбекистана в 2023 году.