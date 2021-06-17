В топ самых высокооплачиваемых вакансий Ижевска вошли программист и менеджер по развитию бизнеса

Максимальная зарплата, которую готовы предложить специалисту – 140 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Программисты стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов в Ижевске. Как сообщает пресс-служба портала SuperJob, на данный момент одна из компаний ищет на платформе ведущего программиста, обещая ему доход в 100-140 тыс. рублей.

На втором месте в рейтинге самых привлекательных предложений столицы Удмуртской Республики расположилась вакансия менеджера по развитию бизнеса. Здесь потенциальный работодатель предлагает от 70 тыс. рублей.

Зарплата от 60 тыс. рублей фигурирует сразу в трех вакансиях – коммерческого директора, HR-менеджера и программиста «1С».

В целом по стране в топе наиболее высоких зарплатных предложений в июне — ставки руководителей, программистов, инженеров.

По данным Удмуртстата, среднемесячная начисленная зарплата в Удмуртии в первом квартале этого года составила 38 257 рублей.