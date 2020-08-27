Проблему нехватки бензина в Киясовском районе решат с помощью модульной АЗС

Из-за финансового состояния одной из компаний, в районе возникли перебои с топливом.

Киясово. Удмуртия. В Киясовском районе появится еще одна АЗС. Это решит проблему нехватки топлива в районе. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев, единственной заправкой на территории муниципалитета является АЗС «Легенда». Но из-за финансового состояния компании в поставках топлива происходили сбои. Так, в начале августа глава Киясовского района Сергей Мерзляков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с графиком поступления бензина.

По словам Лашкарева, районные власти и Минпром провели переговоры с поставщиками бензина, которые согласились отгружать «Легенде» топливо без предоплаты на определенных условиях. Кроме того, достигнута договоренность с компанией «Химпродукт». Она намерена зайти в Киясовский район с модульной заправкой, которая обеспечит автовладельцев бензином. Глава района сообщил, что ориентировочно к началу сентября будет установлен автозаправочный модуль на 3 вида топлива: бензины АИ-92, АИ-95 и дизель.

Ранее на своем сайте «Легенда» сообщила, что с 1 августа закрылась АЗС за зданием ГИБДД в Ижевске, а с 20 августа – еще три станции.