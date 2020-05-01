Третий пакет мер поддержки бизнеса анонсировали в Удмуртии

Полный список льгот станет известен позже.

Ижевск. Удмуртии. Новые меры поддержки бизнеса анонсировал первый вице-премьер Удмуртии во время эфира на своей странице в «Инстаграме».

«Это не первый пакет помощи для бизнеса Удмуртии. Полный его вариант будет опубликован в мае, но о некоторых шагах хотелось бы уже объявить», — сказал Александр Свинин.

По его словам, республиканский фонд развития предпринимательства будет докапитализирован на сумму более 200 млн рублей. В нем малый бизнес сможет получать льготные микрозаймы.

Также будет запущена новая программа субсидирования процентной ставки по кредитам малого бизнеса в банках. На эти цели выделят порядка 100 млн рублей. Такой меры поддержки в республике ещё не было.

«Работать это будет так: если вы берёте кредит в банке на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств или расширение, то правительство республики будет субсидировать процентную ставку. То есть, она снизится с 10% до 6%. Подробнее ещё расскажем об этом на сайте Корпорации развития Удмуртии», — подчеркнул Александр Свинин.

Третьей мерой станет снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для некоммерческих организаций. Они получат льготы, приравненные к субъектам малого и среднего бизнеса. Отметим, что в республиканских НКО занято 1500 человек.

Одной из новых мер поддержки станут выплаты в размере одного МРОТ тем индивидуальным предпринимателям, которые прекратили деятельность с 1 апреля 2020 года и обратились за пособием по безработице. Получить выплаты можно будет, обратившись в центры социального обслуживания уже в мае.

Напомним, что первый перечень поддержки предпринимателей республики был принят 29 марта. Он предусматривал предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов, изменение условий предоставление микрозаймов, мораторий на проверки.