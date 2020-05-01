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Третий пакет мер поддержки бизнеса анонсировали в Удмуртии

11:00, 01 мая, 2020
Юрий Абашев
Третий пакет мер поддержки бизнеса анонсировали в Удмуртии
11:00, 01 мая, 2020
Юрий Абашев
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#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели
Фото: pexels.com
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Полный список льгот станет известен позже.

Ижевск. Удмуртии. Новые меры поддержки бизнеса анонсировал первый вице-премьер Удмуртии во время эфира на своей странице в «Инстаграме».

«Это не первый пакет помощи для бизнеса Удмуртии. Полный его вариант будет опубликован в мае, но о некоторых шагах хотелось бы уже объявить», — сказал Александр Свинин.

По его словам, республиканский фонд развития предпринимательства будет докапитализирован на сумму более 200 млн рублей. В нем малый бизнес сможет получать льготные микрозаймы.

Также будет запущена новая программа субсидирования процентной ставки по кредитам малого бизнеса в банках. На эти цели выделят порядка 100 млн рублей. Такой меры поддержки в республике ещё не было.

«Работать это будет так: если вы берёте кредит в банке на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств или расширение, то правительство республики будет субсидировать процентную ставку. То есть, она снизится с 10% до 6%. Подробнее ещё расскажем об этом на сайте Корпорации развития Удмуртии», — подчеркнул Александр Свинин.

Третьей мерой станет снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для некоммерческих организаций. Они получат льготы, приравненные к субъектам малого и среднего бизнеса. Отметим, что в республиканских НКО занято 1500 человек.

Одной из новых мер поддержки станут выплаты в размере одного МРОТ тем индивидуальным предпринимателям, которые прекратили деятельность с 1 апреля 2020 года и обратились за пособием по безработице. Получить выплаты можно будет, обратившись в центры социального обслуживания уже в мае.

Напомним, что первый перечень поддержки предпринимателей республики был принят 29 марта. Он предусматривал предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса, трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов, изменение условий предоставление микрозаймов, мораторий на проверки.

11:00, 01 мая, 2020
Юрий Абашев
449
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели

 

 

 


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