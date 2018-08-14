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Владельцам асфальтосмесительной установки под Ижевском могут запретить ее запуск

17:10, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
17:10, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#бизнес\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Завьялово
Фото: ИА "Сусанин"
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Предприниматель Камо Ароян намерен добиться изменения в формулировках из предупреждения прокурора Завьяловского района, что позволит ему начать производство на асфальтосмесительной установке.

Завьялово. Удмуртия. Один из участников конфликта вокруг возведения ООО «Риол» асфальтосмесительной установки выложил в интернет предупреждение прокуратуры Завьяловского района, в котором говорится, что в настоящее время предприятие, смонтировавшее агрегат, не нарушает никаких норм законодательства. 

Вместе с тем прокурор Евгений Круткин в документе от 30 июля 2018 года особо подчеркнул, что ООО «Риол» необходимо в дальнейшем соблюдать законодательство и воздерживаться от нарушений. Прокурор Завьяловского района вынес предупреждение с формулировкой: «При указанных обстоятельствах оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования, в том числе путем обращения в судебные органы, не имеется». Так, в документе из прокуратуры говорится, что асфальтосмесительная установка не подключена к коммуникациям и не эксплуатируется, а значит и не наносит никакого ущерба природе.

Юрист ООО «РИОЛ» Эльмира Ахметшина подтвердила, что прокуратура провела проверку. Никаких нарушений в деятельности компании не обнаружено и поэтому компания готовится к дальнейшей борьбе за право вести свой бизнес. В частности, Ахметшина сказала: «Прокуратура вынесла предостережение. Данное предостережение в настоящий момент обжалуется. Оно не вступило в законную силу. Мы уже обжалуем».

Жалоба направлена вышестоящему прокурору. В прокуратуре Удмуртии подтвердили получение документа. По сообщению юриста ООО «Риол» Эльвиры Ахметшиной, компания будет добиваться снятия обвинений в том, что асфальтосмесительная установка – это завод, незаконно построенный как объект капитального строительства: «У нас основание обжалования – это некапитальное строительство. Эта вещь относится к движимому имуществу. И соответственно там речь идет о том, что состава правонарушения быть не может».

Если ООО «Риол» сможет доказать свою правоту, то окажется, что огромный агрегат, уже стоящий в нескольких сотнях метров от жилых домов можно запустить в эксплуатацию. Напомним, что против этого выступили жители деревень Старое Мартьяново, Позимь, поселков Крылатское, Мартьянова Слобода, Ново-Крылатский и Первомайский, которые собрали свыше тысячи подписей под письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить строительство установки. В июне 2018 на сельском сходе местные жители потребовали разобраться и с другими источниками загрязнения, которые расположены в бизнес-инкубаторе, находящемся в Старое Мартьяново.

Жители против строительства асфальтового производства

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-19.

17:10, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
351
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#Завьялово

 

 

 


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