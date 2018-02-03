МОК рассмотрит вопрос о приглашении 15 оправданных российских спортсменов на ОИ

Спортсменов обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Пхенчхан. Южная Корея. Комиссия Международного олимпийского комитета рассмотрит вопрос о приглашении 15 российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане. Как пишет Газета, речь идет о тех атлетах, которых оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS).

Спортсменов обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

«Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», — цитирует издания слова директора МОК по коммуникациям Марка Адамса.

Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.