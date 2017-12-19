Российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве в социальных сетях

Такой запрет коснется тех россиян, кто, возможно, выступит под нейтральным флагом на Играх в Южной Корее.

Москва. Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам упоминать о своем гражданстве в социальных сетях. Такой запрет коснется тех россиян, которые, возможно, выступят на Паралимпийских играх в Южной Корее.

Об этом РБК сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. По ее словам, помимо упоминания гражданства, атлетам запрещено использовать российский флаг и критиковать решение МПК.

Кроме того, Международный паралимпийский комитет примет окончательное решение о том, смогут ли россияне поехать на Игры в Пхенчхан 19 декабря. Общественности о нем объявят в пятницу, 22 декабря.

Отмечается, что после отстранения сборной от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро российский паралимпийский комитет еще не восстановлен в правах, и де-юро не может отправить спортсменов на Игры в Южную Корею. Однако по итогам квалификационных соревнований в канадском Канморе 34 российских спортсмена получили разрешение участвовать в Паралимпиаде под нейтральным флагом.