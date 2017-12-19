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      Российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве в социальных сетях

      17:25, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:25, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #спорт\n#Паралимпиада\n#социальные сети\n#запрет\n#Южная Корея\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      172
      0

      Такой запрет коснется тех россиян, кто, возможно, выступит под нейтральным флагом на Играх в Южной Корее.

      Москва. Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам упоминать о своем гражданстве в социальных сетях. Такой запрет коснется тех россиян, которые, возможно, выступят на Паралимпийских играх в Южной Корее.  

      Об этом РБК сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. По ее словам, помимо упоминания гражданства, атлетам запрещено использовать российский флаг и критиковать решение МПК.  

      Кроме того, Международный паралимпийский комитет примет окончательное решение о том, смогут ли россияне поехать на Игры в Пхенчхан 19 декабря. Общественности о нем объявят в пятницу, 22 декабря.  

      Отмечается, что после отстранения сборной от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро российский паралимпийский комитет еще не восстановлен в правах, и де-юро не может отправить спортсменов на Игры в Южную Корею. Однако по итогам квалификационных соревнований в канадском Канморе 34 российских спортсмена получили разрешение участвовать в Паралимпиаде под нейтральным флагом.

      17:25, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #спорт\n#Паралимпиада\n#социальные сети\n#запрет\n#Южная Корея\n#спортсмены

       

       

       

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