Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

В числе популярных направлений на майские праздники у россиян стали Сочи и Калининград

11:47, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
В числе популярных направлений на майские праздники у россиян стали Сочи и Калининград
11:47, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
171
0
#Россия\n#путешествия\n#праздники
Фото: vk.com/andrejb
171
0

При этом 1,5% опрошенных планируют потратить более 100 тыс. рублей на поездки в этот период.

Москва. Каждый второй житель России уедет на отдых майские праздники. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Ozon Travel. 

Самыми популярными направлениями у россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. При этом 25% опрошенных заявили, что в праздники поедут на дачу. Некоторые ответили, что отправятся за границу. Самыми востребованными направлениями стали Армения, Турция, Израиль, ОАЭ и Киргизия. 

Чаще остальных путешествовать захотели жители Уфы, Волгограда и Перми — они составили 58% от числа респондентов. 

67% опрошенных заявили, что готовы потратить на поездку не более 20 тыс. рублей. Отдать за путешествие больше 100 тыс. рублей согласились только 1,5%.

Кроме того, ранее правительство Московской области сообщало, что на майские праздники туристы забронировали почти все номера в загородных гостиницах региона.

11:47, 01 мая, 2022
Андрей Бирюков
171
0
#Россия\n#путешествия\n#праздники