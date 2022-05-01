В числе популярных направлений на майские праздники у россиян стали Сочи и Калининград

Москва. Каждый второй житель России уедет на отдых майские праздники. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Ozon Travel.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. При этом 25% опрошенных заявили, что в праздники поедут на дачу. Некоторые ответили, что отправятся за границу. Самыми востребованными направлениями стали Армения, Турция, Израиль, ОАЭ и Киргизия.

Чаще остальных путешествовать захотели жители Уфы, Волгограда и Перми — они составили 58% от числа респондентов.

67% опрошенных заявили, что готовы потратить на поездку не более 20 тыс. рублей. Отдать за путешествие больше 100 тыс. рублей согласились только 1,5%.

Кроме того, ранее правительство Московской области сообщало, что на майские праздники туристы забронировали почти все номера в загородных гостиницах региона.