В числе наиболее популярных специальностей – антикризисные консультанты, психологи и контент-менеджеры.

Москва. В России рассказали, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии. По данным Газеты, результаты исследования специалистов Института прогрессивного образования приводит RT.

Самыми популярными после того, как пандемия коронавируса кончится, назвали антикризисных консультантов, консультантов по личным финансам, экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.

Также будут необходимы консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки, сиделки, психологи и онлайн-врачи.

Кроме того, предполагается, что работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту для организации работы своих сотрудников.