  • $ 72.73 ↓
  • € 79.12 ↓

В России рассказали, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии

12:20, 05 мая, 2020
Ксения Чернова
В России рассказали, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии
12:20, 05 мая, 2020
Ксения Чернова
251
0
#кризис\n#Москва\n#работа\n#коронавирус
Фото: Max Pixel
251
0

В числе наиболее популярных специальностей – антикризисные консультанты, психологи и контент-менеджеры.

Москва. В России рассказали, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии. По данным Газеты, результаты исследования специалистов Института прогрессивного образования приводит RT.

Самыми популярными после того, как пандемия коронавируса кончится, назвали антикризисных консультантов, консультантов по личным финансам, экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.

Также будут необходимы консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки, сиделки, психологи и онлайн-врачи.

Кроме того, предполагается, что работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту для организации работы своих сотрудников.

12:20, 05 мая, 2020
Ксения Чернова
251
0
#кризис\n#Москва\n#работа\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Белый медведь Балу убил приехавшую к нему Аврору в зоопарке Удмуртии

14:58, 29 апреля, 2020
11430

Глава Удмуртии рассказал, что именно пьет во время прямых эфиров

8958
20:02, 29 апреля, 2020

В Удмуртии с 30 апреля вводится обязательный масочный режим

7890
19:37, 29 апреля, 2020

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

6805
10:19, 29 апреля, 2020

В Удмуртии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции в майские праздники

5566
10:00, 30 апреля, 2020

Российские ученые решили главную загадку Тунгусского метеорита

12:34, 29 апреля, 2020
2321

План снятия коронавирусных ограничений в России подготовят до 29 апреля

2026
13:39, 28 апреля, 2020

В Минздраве России назвали число умерших детей, зараженных коронавирусом

1966
18:15, 01 мая, 2020

Мишустин сообщил о найденном у него коронавирусе

1922
20:59, 30 апреля, 2020

Путин продлил нерабочие дни до завершения майских праздников

1888
19:15, 28 апреля, 2020

В Китае придумали, как заставить школьников не приближаться друг к другу

12:39, 28 апреля, 2020
1876

Употребляемый в качестве «лекарства» от COVID-19 метанол убил сотни иранцев

1849
11:59, 28 апреля, 2020

Часть нелегально учившихся в США российских школьников вернут на родину

1652
11:00, 28 апреля, 2020

Правительство Украины не поддержало выдвижение Саакашвили на пост вице-премьера

1632
18:10, 28 апреля, 2020

По романам Терри Пратчетта про «Плоский мир» снимут фантастический сериал

1560
16:59, 28 апреля, 2020

Лонгриды

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020