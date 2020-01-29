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Желающих стать россиянами белорусов и украинцев не будут проверять на знание русского языка

16:07, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
Желающих стать россиянами белорусов и украинцев не будут проверять на знание русского языка
16:07, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
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#МВД\n#Украина\n#Белоруссия\n#Молдавия\n#Казахстан\n#полиция\n#Россия\n#гражданство\n#паспорт
Фото: twitter.com/minustrh_19
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Также натурализацию облегчат соотечественникам из Молдавии и Казахстана.

Москва. Процедура получения российского гражданства для граждан Украины и Белоруссии станет проще и дешевле. В частности, для них отменят обязательное собеседование на знание русского языка, пишут «Известия».

Об этом изданию рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Точные сроки отмены языкового теста она не назвала.  

Также, по ее словам, в ближайшем будущем может быть упрощена процедура получения российского гражданства для жителей Молдавии и Казахстана. Ведомство разработало для этого законопроекты, которым предстоит пройти утверждение в правительстве и Госдуме.

Напомним, ранее Валентина Казакова рассказала, что в прошлом году российские паспорта получили около 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства (на 85% больше, чем в 2018 году). В основном рост достигнут за счет украинцев (около 300 тыс. человек). На втором месте граждане Казахстана - примерно 51 тыс.

16:07, 29 января, 2020
Евгений Кандаков
105
0
#МВД\n#Украина\n#Белоруссия\n#Молдавия\n#Казахстан\n#полиция\n#Россия\n#гражданство\n#паспорт

 

 

 


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