В МВД оценили масштаб миграции в Россию

За год в страну въезжает около 17 млн человек.



Москва. Количество иностранцев, въезжающих в Россию, составляет 16,5-17 млн человек в год. Об этом рассказала «Известиям» руководитель главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

По ее словам, приток мигрантов в последние годы стабилизировался на этой цифре. Ежедневно на территории России находятся примерно 10 миллионов иностранцев. Граждан СНГ среди них большинство - порядка 70%, остальные приезжают из дальнего зарубежья.

Казакова отметила, что после введения патентной системы для граждан СНГ из теневого сектора экономики вышло значительное количество мигрантов. В год оформляется около 1,7 млн патентов. В бюджеты регионов поступает в результате примерно 60 млрд рублей.

Как рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД, в прошлом году гражданство нашей страны получили около 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. По сравнению с 2018 годом, когда этот показатель составлял 270 тыс., отмечается рост на 85%. В основном он достигнут за счет граждан Украины (около 300 тыс. человек). На втором месте граждане Казахстана - примерно 51 тыс. Остальные приезжают главным образом из Таджикистана, Молдовы, Узбекистана и Армении. Таким образом, мигранты помогают снизить остроту демографического кризиса в России, подчеркнула Валентина Казакова.