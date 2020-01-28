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В МВД оценили масштаб миграции в Россию

12:14, 28 января, 2020
Евгений Кандаков
В МВД оценили масштаб миграции в Россию
12:14, 28 января, 2020
Евгений Кандаков
46
0
#демография\n#МВД\n#Украина\n#мигранты\n#СНГ\n#Россия\n#гражданство\n#Азия\n#Кавказ
Фото: twitter.com/dixinews
46
0

За год в страну въезжает около 17 млн человек.

Москва. Количество иностранцев, въезжающих в Россию, составляет 16,5-17 млн человек в год. Об этом рассказала «Известиям» руководитель главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

По ее словам, приток мигрантов в последние годы стабилизировался на этой цифре. Ежедневно на территории России находятся примерно 10 миллионов иностранцев. Граждан СНГ среди них большинство - порядка 70%, остальные приезжают из дальнего зарубежья.

Казакова отметила, что после введения патентной системы для граждан СНГ из теневого сектора экономики вышло значительное количество мигрантов. В год оформляется около 1,7 млн патентов. В бюджеты регионов поступает в результате примерно 60 млрд рублей.

Как рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД, в прошлом году гражданство нашей страны получили около 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. По сравнению с 2018 годом, когда этот показатель составлял 270 тыс., отмечается рост на 85%. В основном он достигнут за счет граждан Украины (около 300 тыс. человек). На втором месте граждане Казахстана - примерно 51 тыс. Остальные приезжают главным образом из Таджикистана, Молдовы, Узбекистана и Армении. Таким образом, мигранты помогают снизить остроту демографического кризиса в России, подчеркнула Валентина Казакова.

12:14, 28 января, 2020
Евгений Кандаков
46
0
#демография\n#МВД\n#Украина\n#мигранты\n#СНГ\n#Россия\n#гражданство\n#Азия\n#Кавказ

 

 

 


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