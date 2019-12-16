Нелегально работающим пенсионерам в России пригрозили крупными штрафами

Наказание может составить 120 тысяч рублей, плюс возврат ежегодных индексаций.

Москва. Получение пенсий для неработающих в сочетании с «черной» зарплатой могут признать мошенничеством. В этом случае нелегально трудоустроенным российским пенсионерам грозят штрафы в размере 120 тыс. рублей, пишет портал «Банки сегодня».

Помимо указанного взыскания пенсионера, получающего одновременно неофициальную зарплату и пенсию для неработающего, могут также приговорить к обязательным работам или даже лишению свободы на срок до 2 лет. Это следует из законодательной инициативы, о которой узнали СМИ.

Кроме того, Пенсионный фонд вправе потребовать вернуть всю сумму выплаченной ранее индексации к пенсии, а если она ниже прожиточного минимума – то еще и социальной доплаты к ней. Сотрудники фонда пытаются выявлять подрабатывающих тайком пенсионеров, и уже имеется судебная практика по подобным случаям.

Однако в законодательстве есть лазейка для пожилых работников, отмечается в сообщении портала. Пенсионер может в начале каждого года увольняться с работы, дожидаться начисления индексации, и снова устраиваться на прежнее место. В отчетности работодателя, подаваемой в Пенсионный фонд раз в год, его данные фигурировать не будут.