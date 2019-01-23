Сообщения о голодных обмороках детей в школах проверят на Кузбассе

Ранее заявление сделал детский омбудсмен области.

Кемеровская область. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев получил проверить школы после сообщений о голодных обмороках детей. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, детский омбудсмен на Кузбассе Дмитрий Кислицын заявил, что классные руководители сообщили ему, что родители некоторых учеников не имеют возможности выделять ребенку деньги на обеды.

В рабочую группу от областной администрации также войдут депутаты регионального совета, сенаторы, а также представили ОНФ по собственной инициативе.