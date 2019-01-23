play
pause
  • $ 66.55 ↑
  • € 75.55 ↑

Сообщения о голодных обмороках детей в школах проверят на Кузбассе

16:15, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
16:15, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
126
0
#дети\n#еда\n#школа\n#деньги\n#проверка\n#Кузбасс
Фото: shkola-i-my.ru
126
0

Ранее заявление сделал детский омбудсмен области.

Кемеровская область. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев получил проверить школы после сообщений о голодных обмороках  детей. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, детский омбудсмен на Кузбассе Дмитрий Кислицын заявил, что классные руководители сообщили ему, что родители некоторых учеников не имеют возможности выделять ребенку деньги на обеды.  

В рабочую группу от областной администрации также войдут депутаты регионального совета, сенаторы, а также представили ОНФ по собственной инициативе.

16:15, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
126
0
#дети\n#еда\n#школа\n#деньги\n#проверка\n#Кузбасс

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
5474

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

4247
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

3341
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

3274
09:55, 18 января, 2019

Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

2901
14:40, 19 января, 2019

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

14:45, 18 января, 2019
1585

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1537
13:17, 16 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1285
15:52, 16 января, 2019

Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

1071
18:30, 19 января, 2019

Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

1055
14:03, 18 января, 2019

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

18:10, 21 января, 2019
1252

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1133
16:30, 20 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

1078
18:23, 16 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1061
12:30, 20 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

1019
10:20, 16 января, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: продажа алкоголя с 21 года и уничтожение борщевика

22 января, 2019

ДТП с двумя погибшими на трассе в Удмуртии

22 января, 2019

Можга ДТП с двумя погибшими на трассе в Удмуртии

22 января, 2019