Группировку ВСУ в Артемовске отрезали от снабжения и подкреплений

Артемовск. ДНР. Украинский гарнизон в Артемовске лишили возможности получать боеприпасы, продовольствие и подкрепления. Российские военные перекрыли единственную использовавшуюся для этого дорогу, ведущую к Часову Яру, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, бойцы частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль отрезок трассы. «Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — заявил Гагин.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщает, что «вагнеровцы» удерживают участок протяженностью около 500 метров.

Ранее в пресс-службе Минобороны России отчитались об уничтожении объединенного штаба группировки «Бахмут» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бахмут – принятое Киевом название Артемовска.

Добавим, о «почти полном» окружении этого города Ян Гагин заявлял еще в начале марта. Однако командование ВСУ приняло беспрецедентные усилия и удержало часть Артемовска под своим контролем.

UPD: позднее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнил, что полного блокирования города достичь пока не удалось, речь идет лишь об оперативном окружении, когда все дороги находятся под огнем.