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      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      11:10, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:10, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      764
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#артисты\n#знаменитости\n#шоу
      Фото: twitter.com
      764
      0

      Певец и композитор сломал шейку бедра.

      Москва. Известный певец и композитор Александр Градский приехал на съемки нового сезона шоу «Голос» в инвалидном кресле. Как пишут Известия.ру, артист сломал шейку бедра и прервал больничный ради участия в музыкальной программе. 

      Отмечается, что на съемочной площадке певца сопровождали несколько помощников, которые оказывали ему необходимую помощь. В частности,  помогали пересесть из кресла-коляски в кресло наставника. 

      Также в СМИ появилось видео о том, как Александр Градский появился в студии, где снимают популярное шоу. Посмотреть небольшой ролик можно в официальном аккаунте издания Super.ru. 

      Градского привезли на съемки "Голоса" в инвалидной коляске Ради нового сезона шоу "Голос" 67-летний Александр Градский прервал свой больничный режим. Из-за сломанной ноги музыкант передвигается по съемочной площадке на инвалидной коляске в сопровождении помощников.

      Напомним, ранее стали известны имена наставников шестого сезона шоу «Голос». Ими стали Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан и Пелагея.

      11:10, 15 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      764
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#артисты\n#знаменитости\n#шоу

       

       

       

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