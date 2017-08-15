Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

Певец и композитор сломал шейку бедра.

Москва. Известный певец и композитор Александр Градский приехал на съемки нового сезона шоу «Голос» в инвалидном кресле. Как пишут Известия.ру, артист сломал шейку бедра и прервал больничный ради участия в музыкальной программе.

Отмечается, что на съемочной площадке певца сопровождали несколько помощников, которые оказывали ему необходимую помощь. В частности, помогали пересесть из кресла-коляски в кресло наставника.

Также в СМИ появилось видео о том, как Александр Градский появился в студии, где снимают популярное шоу. Посмотреть небольшой ролик можно в официальном аккаунте издания Super.ru.

Напомним, ранее стали известны имена наставников шестого сезона шоу «Голос». Ими стали Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан и Пелагея.