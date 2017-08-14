На Первом канале назвали наставников шестого сезона шоу «Голос»

В пятом сезоне участников обучали вокалу Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Полина Гагарина.

Москва. Первый канал опубликовал на своем официальном сайте видеоролик, в котором главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта назвал имена наставников шоу «Голос-6».

Из слов Аксюты можно узнать, что обучать участников вокалу будут Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан и Пелагея. Напомним, в пятом сезоне наставниками выступили Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Полина Гагарина.

Шоу «Голос» впервые вышло в эфир Первого канала в октябре 2012 года. Создано на основе международного проекта The Voice, который идет во многих странах. В настоящее время является одним из самых популярных на российском телевидении.