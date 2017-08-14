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      На Первом канале назвали наставников шестого сезона шоу «Голос»

      13:55, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      13:55, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      54
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#артисты\n#знаменитости\n#шоу
      Фото: vk.com/voice1tv
      54
      0

      В пятом сезоне участников обучали вокалу Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Полина Гагарина.

      Москва. Первый канал опубликовал на своем официальном сайте видеоролик, в котором главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта назвал имена наставников шоу «Голос-6».  

      Из слов Аксюты можно узнать, что обучать участников вокалу будут Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан и Пелагея. Напомним, в пятом сезоне наставниками выступили Дима Билан, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Полина Гагарина.  

      Шоу «Голос» впервые вышло в эфир Первого канала в октябре 2012 года. Создано на основе международного проекта The Voice, который идет во многих странах. В настоящее время является одним из самых популярных на российском телевидении.

      13:55, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      54
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#артисты\n#знаменитости\n#шоу

       

       

       

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