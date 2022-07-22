Ключевую ставку в России скорректировали с 9,5% до 8%

Москва. Центробанк России уменьшил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба финансового регулятора.

В Совете директоров Банка России причинами для такого решения назвали продолжающееся замедление инфляции, сдержанную динамику потребительского спроса и уменьшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

В то же время в ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными.

Напомним, последний раз ключевую ставку в России меняли 10 июня — с 11% до 9,5%. Таким образом, этот показатель вернулся на уровень до начала спецоперации на Украине.

28 февраля Центробанк в связи с введением санкций Запада поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. С тех пор ее неоднократно снижали.