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Ключевую ставку в России скорректировали с 9,5% до 8%

14:56, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
Ключевую ставку в России скорректировали с 9,5% до 8%
14:56, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
52
0
#финансы и деньги\n#банки\n#процент\n#экономика\n#бизнес\n#инфляция\n#цены\n#кредиты\n#Центробанк
Фото: vk.com/rt_russian
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Центробанк вернул данный индикатор на уровень до начала спецоперации на Украине.

Москва. Центробанк России уменьшил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба финансового регулятора.

В Совете директоров Банка России причинами для такого решения назвали продолжающееся замедление инфляции, сдержанную динамику потребительского спроса и уменьшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

В то же время в ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными.

Напомним, последний раз ключевую ставку в России меняли 10 июня — с 11% до 9,5%. Таким образом, этот показатель вернулся на уровень до начала спецоперации на Украине.

28 февраля Центробанк в связи с введением санкций Запада поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. С тех пор ее неоднократно снижали.

14:56, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
52
0
#финансы и деньги\n#банки\n#процент\n#экономика\n#бизнес\n#инфляция\n#цены\n#кредиты\n#Центробанк