ЦБ: телефонные мошенники «заговорили» голосами друзей и родных жертв

Москва. Для обмана доверчивых граждан телефонные мошенники начали использовать голоса их родных и друзей. О новых технологиях, используемых аферистами, предупредили в пресс-службе Центробанка, пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Имитации голосов удается достичь при помощи специальных программ, а образцы речи «умельцы» получают разными способами – например, звоня по номерам, которые сами жертвы разместили в открытом доступе, или дали банкам и МФО при получении кредитов.

Единственное средство от подобных «разводок» – перезвонить якобы знакомому человеку, который просит у вас деньги, по его личному номеру, и проверить информацию.

Также в ЦБ вообще не рекомендуют совершать какие-либо денежные операции по звонку на телефон.

Напомним, в декабре Банк России предупредил о распространенных фразах телефонных мошенников, услышав которые, разговор лучше не продолжать. Среди них – «оформление заявки на кредит» и ряд других.