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Центробанк России впервые с сентября 2022 года поднял ключевую ставку

15:39, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Центробанк России впервые с сентября 2022 года поднял ключевую ставку
15:39, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#финансы и деньги\n#экономика\n#банки\n#кредиты\n#вклады\n#деньги\n#финансы\n#инфляция\n#цены\n#Центробанк
Фото: cbr.ru
48
0

Причиной в пресс-службе финансового регулятора назвали инфляцию и ослабление курса рубля.

Москва. Ключевая ставка в России повышена до 8,50% годовых. Решение об этом принял Совет директоров Центробанка 21 июля, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Ранее данный показатель держался на уровне 7,50% годовых с сентября 2022 года. В Центробанке пояснили, что повысить ставку пришлось в связи с воздействием ряда негативных факторов. В частности, рост цен в стране превысил 4% в пересчете на год и продолжают расти. Также на развитие экономики оказывает давление недостаток свободных трудовых ресурсов. А продолжающееся с начала года ослабление рубля усиливает инфляционные риски. 

В ЦБ не исключили возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в целях снижения инфляции. Ближайшее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться данный вопрос, запланировано на 15 сентября 2023 года. 

15:39, 21 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#финансы и деньги\n#экономика\n#банки\n#кредиты\n#вклады\n#деньги\n#финансы\n#инфляция\n#цены\n#Центробанк