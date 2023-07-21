Центробанк России впервые с сентября 2022 года поднял ключевую ставку

Москва. Ключевая ставка в России повышена до 8,50% годовых. Решение об этом принял Совет директоров Центробанка 21 июля, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Ранее данный показатель держался на уровне 7,50% годовых с сентября 2022 года. В Центробанке пояснили, что повысить ставку пришлось в связи с воздействием ряда негативных факторов. В частности, рост цен в стране превысил 4% в пересчете на год и продолжают расти. Также на развитие экономики оказывает давление недостаток свободных трудовых ресурсов. А продолжающееся с начала года ослабление рубля усиливает инфляционные риски.

В ЦБ не исключили возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в целях снижения инфляции. Ближайшее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться данный вопрос, запланировано на 15 сентября 2023 года.