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Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%

12:04, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%
12:04, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#финансы и деньги\n#экономика\n#бизнес\n#банки\n#кредиты\n#Центробанк
Фото: twitter.com/govoritmsk
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Принимаемые меры объяснили внешнеполитической ситуацией.  

Москва. Ключевая ставка Банка России вырастет с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Решение об этом принял Совет директоров ЦБ, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Отмечается, что причиной послужило кардинальное изменение внешних условий для российской экономики. Ставку пришлось повысить до уровней, необходимых для компенсации возросших рисков девальвации рубля и неконтролируемого роста цен. Принятая мера должна поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить банковские вклады граждан от инфляции.

В Центробанке не исключили вероятность дальнейших шагов по изменению ключевой ставки в зависимости от внешнеполитической ситуации и тенденций на финансовых рынках.

Также в ЦБ пообещали опубликовать 28 февраля 2022 года в 16:00 МСК заявление председателя Банка России по итогам заседания Совета директоров.

Напомним, ключевая ставка с 11 февраля составляла 11,5%. Повышение до 20% является рекордным.

Ранее Центробанк временно запретил брокерам производить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках до отмены предписания.

Кроме того, 27 февраля ЦБ заверил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора.

12:04, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
259
0
#финансы и деньги\n#экономика\n#бизнес\n#банки\n#кредиты\n#Центробанк