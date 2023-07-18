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Цой жив: в России отчеканили монету с портретом рок-музыканта

14:20, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Цой жив: в России отчеканили монету с портретом рок-музыканта
14:20, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#деньги\n#Центробанк\n#культура\n#музыка\n#музыканты\n#рок\n#Виктор Цой
Фото: скриншот видео с cbr.ru
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Лидер группы «Кино» изображен с микрофоном на фоне гитары.

Москва. Серебряную монету номиналом 3 рубля с портретом Виктора Цоя выпустили в обращение в России. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Монета диаметром 39,0 мм изготовлена из серебра 925 пробы. Масса драгоценного металла в ней составляет 31,1 грамма, тираж – 5 тыс. экземпляров.

На одной из сторон изображен лидер группы «Кино» с микрофоном на фоне гитары с символическими языками пламени. Слева имеется надпись «Виктор Цой», а также годы рождения и смерти рокера: «1962» и «1990». Монета является законным средством наличного платежа на территории России обязательна к приему по номиналу по всем видам платежей, добавили в ЦБ.

14:20, 18 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
99
0
#деньги\n#Центробанк\n#культура\n#музыка\n#музыканты\n#рок\n#Виктор Цой