Центробанк выпустил восемь новых памятных монет

В обращении появятся монеты номиналом 3, 10, 25 и 50 рублей.

Москва. Банк России 5 сентября выпустил в обращение восемь новых памятных монет. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, Центробанк выпустил серебряную монету номиналом 3 рубля в честь «200-летия основания Грозного». На её оборотной стороне на фоне комплекса высотных зданий «Грозный-Сити» изображена мечеть «Сердце Чечни».

Коллекцию «100-летие Государственного музея искусства народов Востока» пополнили монеты номиналами 3 рубля и 25 рублей. На одной из них находится кубок со скульптурным изображением передней части крылатого коня Пегаса. На монете в 25 рублей выгравированы экспонаты музея.

Также появилась 25-рублевая монета «Усадьба «Мцыри (Спасское)» («Середниково»), Московская область» серии «Памятники архитектуры России».

В серию «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске» вошли серебряная монета номиналом 3 рубля, золотая – 50 рублей и две монеты из недрагоценного металла - 10 рублей.