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Жилой дом в Завьяловском районе загорелся после удара молнии

08:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жилой дом в Завьяловском районе загорелся после удара молнии
08:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1013
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#молния\n#МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
1013
0

Огонь охватил площадь 87 кв. м.

Завьялово. Удмуртия. Возгорание жилого дома в Завьяловском районе могло произойти из-за удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

23 июня около 11:00 пожарным поступил сигнал о пожаре в деревне Малая Венья. Загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил и повредил внутреннюю отделку и имущество дома на площади 87 кв. м.

Хозяева сообщили, что все электроприборы в доме были обесточены. Дознаватель Артем Сунцов объяснил, что в таком случае наиболее вероятной причиной пожара является грозовой разряд.

Сотрудники МЧС напоминают, что избежать подобных происшествий поможет внутренняя или внешняя система молниезащиты.

Напомним, что в июне в Удмуртии из-за ударов молний пожары произошли в Воткинске, Завьяловском, Кизнерском и Игринском районах.  

08:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1013
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#молния\n#МЧС