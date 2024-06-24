Жилой дом в Завьяловском районе загорелся после удара молнии

Завьялово. Удмуртия. Возгорание жилого дома в Завьяловском районе могло произойти из-за удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

23 июня около 11:00 пожарным поступил сигнал о пожаре в деревне Малая Венья. Загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил и повредил внутреннюю отделку и имущество дома на площади 87 кв. м.

Хозяева сообщили, что все электроприборы в доме были обесточены. Дознаватель Артем Сунцов объяснил, что в таком случае наиболее вероятной причиной пожара является грозовой разряд.

Сотрудники МЧС напоминают, что избежать подобных происшествий поможет внутренняя или внешняя система молниезащиты.

Напомним, что в июне в Удмуртии из-за ударов молний пожары произошли в Воткинске, Завьяловском, Кизнерском и Игринском районах.