Недовольные повышением налогом жители Кении устроили поджог в здании парламента страны

Найроби. Кения. Сотни демонстрантов в столице Кении, городе Найроби, проникли в здание национального парламента и устроили там пожар. Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на телеканал Citizen TV.

Установленные полицией ограждения протестующих не остановили. Также не напугала возмущенную толпу стрельба охранников из боевого оружия, в результате которой несколько активистов получили ранения. Вскоре после прорыва митингующих в здание, часть его оказалась в огне. Предположительно, парламент подожгли участники акции.

Недовольство жителей Кении вызвали планы властей по повышению налогов. В частности, НДС на хлеб, транспортировку сахара и использование финансовых услуг хотели поднять до 16%. Позднее эти и другие непопулярные меры отменили, но на улицах Найроби и других крупных городов уже вспыхнули беспорядки. Не помогло даже заявление президента Кении Уильяма Руто о готовности к диалогу с протестующими.

Как пишет «Российская газета», при разгоне акций протеста погибли двое кенийцев, ранения получили сотни, в том числе сводная сестра экс-президента США Аума Обама и ее дочь.