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Автоприцеп с сеном загорелся на дороге в Удмуртии

10:40, 05 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Автоприцеп с сеном загорелся на дороге в Удмуртии
10:40, 05 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
254
0
#Удмуртия\n#автомобили\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
254
0

Пожарным удалось спасти технику от огня.

Селты. Удмуртия. Автоприцеп с сеном загорелся на дороге в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

«Водитель заметил в зеркало, что из-под колеса прицепа идёт непонятная пыль. Остановившись, он понял, что это дымит колесо и сено. Хозяин принялся тушить возгорание огнетушителем, от растерянности вызвать пожарных не получалось. Хорошо, что это сделал другой неравнодушный водитель. Он не проехал мимо, вызвал пожарных и помогал тушить пламя до прибытия огнеборцев», — пояснил дознаватель МЧС по Удмуртии Светлана Рогозина.

Благодаря правильным действиям огнеборцев удалось спасти прицеп и автомобиль. Как выяснилось, при движении транспорта произошло заклинивание правого колеса прицепа в результате попадания постороннего предмета. Это и привело к задымлению с последующим возгоранием.

10:40, 05 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
254
0
#Удмуртия\n#автомобили\n#пожар