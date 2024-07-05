Селты. Удмуртия. Автоприцеп с сеном загорелся на дороге в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

«Водитель заметил в зеркало, что из-под колеса прицепа идёт непонятная пыль. Остановившись, он понял, что это дымит колесо и сено. Хозяин принялся тушить возгорание огнетушителем, от растерянности вызвать пожарных не получалось. Хорошо, что это сделал другой неравнодушный водитель. Он не проехал мимо, вызвал пожарных и помогал тушить пламя до прибытия огнеборцев», — пояснил дознаватель МЧС по Удмуртии Светлана Рогозина.

Благодаря правильным действиям огнеборцев удалось спасти прицеп и автомобиль. Как выяснилось, при движении транспорта произошло заклинивание правого колеса прицепа в результате попадания постороннего предмета. Это и привело к задымлению с последующим возгоранием.