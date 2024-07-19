Народный фронт Удмуртии помог пенсионерке-погорелице обрести кров

Ижевск. Удмуртия. Три года женщина-погорелица не могла обрести кров в Ижевске. Об этом сообщает в соцсетях Народный фронт Удмуртии.

«В 2021-м году в Ижевске произошёл пожар, который оставил жителей без единственного жилья. Екатерина Моисеевна, жительница этого дома, обращалась в разные инстанции, но получить ответа ей не удалось», — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Удмуртии Ваге Карапетян.

Сама женщина призналась, что до обращения к общественникам было очень тяжело: приходилось есть из консервных банок, не было даже столовых приборов. Пенсионерка обратилась на прямую линию с президентом. Народный фронт Удмуртии не смог остаться равнодушным. После сюжета об этой истории НФ Удмуртии обратился в Управление ЖКХ Ижевска, и они подключились к этому вопросу.

«В апреле мы побывали на пожарище. На следующий же день мне позвонили из администрации. Мне сказали приходить, мне выделили жильё в манёвренном фонде. Хотя три года мне в этом отказывали. А первые полгода после пожара не было ни ложки, ни тарелки, ни денег на проезд. Пришлось брать кредит, чтобы ездить по всем инстанциям», — говорит Екатерина Моисеевна.

Сейчас дама только заселилась и обживается. В блоке свежий ремонт, и, как она сама признаётся, прекрасные соседи. Народный фронт побывал в гостях и убедился в этом лично.