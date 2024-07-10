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В Мельбурне вспыхнул химический завод

17:14, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Мельбурне вспыхнул химический завод
17:14, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Австралия\n#происшествие\n#завод\n#производство\n#химия\n#эвакуация\n#взрыв\n#пожар
Фото: pxhere.com
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Австралийский город окутало облако ядовитого дыма.

Мельбурн. Австралия. Пожар начался на химическом производстве в одном из крупнейших городов Австралии – Мельбурне. Как сообщает «МИР 24», загорелись токсичные материалы.

Возгоранию предшествовал взрыв, после которого в небо поднялся огненный шар. После этого начали взрываться бочки с химикатами. Город окутало облако ядовитого дыма. Тушением занимаются около 200 пожарных. 

Горожанам рекомендовали не покидать свои дома и плотно закрыть окна и двери. Сообщается, что сотрудников предприятия своевременно эвакуировали, никто не пострадал, но эти данные – предварительные.

Специалисты прогнозируют, что пожар продлится несколько дней.

17:14, 10 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Австралия\n#происшествие\n#завод\n#производство\n#химия\n#эвакуация\n#взрыв\n#пожар