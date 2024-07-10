В Мельбурне вспыхнул химический завод

Мельбурн. Австралия. Пожар начался на химическом производстве в одном из крупнейших городов Австралии – Мельбурне. Как сообщает «МИР 24», загорелись токсичные материалы.

Возгоранию предшествовал взрыв, после которого в небо поднялся огненный шар. После этого начали взрываться бочки с химикатами. Город окутало облако ядовитого дыма. Тушением занимаются около 200 пожарных.

Горожанам рекомендовали не покидать свои дома и плотно закрыть окна и двери. Сообщается, что сотрудников предприятия своевременно эвакуировали, никто не пострадал, но эти данные – предварительные.

Специалисты прогнозируют, что пожар продлится несколько дней.